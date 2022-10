A Forbes fez as contas e cada míssil terá custado quase 8,6 milhões de euros. Ou seja, no total, para vingar a explosão na ponte da Crimeia, como Putin salientou, a Rússia poderá ter gasto valores na ordem dos 721 milhões de euros.

Este é o valor máximo que a publicação sugere, não tendo todos os detalhes sobre os 84 mísseis disparados pelas forças russas. A valorização dos mesmos vai, segundo a mesma, dos 412 aos tais 721 milhões.

Foram várias as fontes, incluindo a Ucrânia, que deu pistas sobre os projéteis utilizados pelos russos, nomeadamente os mísseis Kh-101, S-300 e Tornado-S, avaliados como os mais caros. Outros foram disparados, mais baratos, mas em menor quantidade. A precisão do ataque, contudo, faz com que os especialistas acreditem que terão sido utilizados aqueles mais sofisticados, mas também mais caros.

"A Forbes calculou o custo com base na suposição de que a maioria dos mísseis que atingiram os alvos eram caros e altamente precisos (...) Os 84 mísseis de cruzeiro e 24 drones lançados pela Rússia em toda a Ucrânia esta segunda-feira, implicaram um valor total médio de US$ 400-700 milhões (cerca de 412M€-721M€)", lê-se na Forbes.