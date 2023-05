O passageiro de um avião sul-coreano abriu a porta pouco antes da aeronave pousar, colocando em perigo a vida das 194 passageiros a bordo.

A porta que foi aberta correspondia a uma saída de emergência de um avião da Asiana Airlines, uma companhia da Coreia do Sul. De acordo com o Ministério dos Transportes do país, citado pelo canal britânico SkyNews, o voo teria vindo da ilha de Jeju, no sul do país, com destino a Daegu, no sudeste.

A autoridade confirma que alguns passageiros a bordo tentaram impedir que a pessoa abrisse a porta, mas esta acabou por ser parcialmente aberta. Durante o incidente, captado em vídeo a uma altitude de 700 pés (213 metros), podem ouvir-se os gritos de desespero de muitos dos passageiros.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, haviam atletas adolescentes entre os passageiros, que estavam a caminho de uma competição de atletismo.

Existem ainda relatos de outros passageiros que sofreram fortes dores de ouvidos enquanto a porta estava aberta.

Sabe-se que doze pessoas foram levadas para o hospital, onde receberam tratamento, tendo tido alguns problemas respiratórios e outros sintomas menores.

Entretanto, o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul já confirmou que a pessoa que abriu a porta foi detida e que há investigações em curso. Não existe, contudo, ainda uma justificação para a abertura de porta por parte do detido.