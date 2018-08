"O Santo Padre Francisco, no Discurso por ocasião do vigésimo quinto aniversário da publicação da Constituição Apostólica Fidei depositum, com a qual João Paulo II promulgou o Catecismo da Igreja Católica, pediu que fosse reformulado o ensinamento sobre a pena de morte, a fim de reunir melhor o desenvolvimento da doutrina sobre este ponto nos últimos tempos. Este desenvolvimento apoia-se na consciência cada vez mais clara na Igreja do respeito devido a toda vida humana. Nesta linha, João Paulo II afirmou: 'Nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus Se constitui seu garante', lê-se no documento divulgado hoje pela Santa Sé.

"À luz do Evangelho, a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa", refere-se no novo texto, cuja alteração foi anunciada em comunicado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Luis Ladaria Ferrer.

Na versão anterior do catecismo, admitia-se a pena de morte se fosse “o único caminho possível para defender eficazmente as vidas humanas de um agressor injusto", considerando-se que era uma resposta "adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum".

No novo texto, salienta-se que "hoje está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade humana não se perde, nem mesmo depois de se ter cometido crimes muito graves", com a Igreja a mostrar "uma nova compreensão sobre o sentido das sanções penais" aplicadas pelos Estados.

Agora, há "sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a necessária defesa dos cidadãos, mas que, ao mesmo tempo, não tiram ao recluso a possibilidade de se redimir".