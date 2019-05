“A gente quer transferir [estes nove presos] ainda esta semana. São cabecilhas e são líderes de grupos criminosos”, disse o governador, ao ser questionado pela imprensa local sobre a motivação dos crimes que começaram no fim de semana.

Na madrugada de hoje, o ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, publicou uma nota sobre uma força-tarefa federal que seguirá para as cadeias do Amazonas e reforçou que abrirá vagas em prisões federais para transferência dos líderes envolvidos nestes crimes.

“Vamos disponibilizar vagas nos presídios federais para transferência das lideranças envolvidas nesses massacres”, escreveu Moro, na sua conta na rede social Twitter.

Na última segunda-feira, as autoridades brasileiras encontraram 40 presos mortos em quatro cadeias da cidade de Manaus.