“Valendo-se da atividade de apoio ao estudo, que desenvolvia em instalações arrendadas para o efeito, este homem terá alegadamente abusado de, pelo menos, dois menores, com 14 e 15 anos de idade, entre maio de 2023 e janeiro do ano corrente”, refere a PJ em comunicado.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A detenção ocorreu, na segunda-feira, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga.

Segundo a PJ, “o suspeito já tem antecedentes por diversos crimes de abuso sexual de criança e atos sexuais com adolescente, tendo sido condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa”.

“A pena tinha sido extinta precisamente no mês em que iniciou os novos abusos agora em investigação”, sublinha a PJ.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

Em abril de 2028, o tribunal de Viana do Castelo condenou o explicador a cinco anos de prisão, com pena suspensa pelo mesmo período, por 82 crimes de abuso sexual de criança e por seis de atos sexuais com adolescentes.

O acórdão, que colheu um voto vencido de um dos três juízes que integrou o coletivo que julgou o caso, determinou que o homem, que é também professor de karaté, fique obrigado a receber acompanhamento psicológico e psiquiátrico, "que será monitorizado de perto".

Tem apenas permissão para "dar explicações, ter contacto ou participar em atividades que envolvem maiores de 16 anos, de ambos os sexos", determinou.

O arguido foi ainda condenado ao pagamento de indemnizações entre os 400 e os 3.600 euros.

O arguido terá praticado os crimes entre 2013 e 2015. O caso foi conhecido a 06 novembro de 2015, na sequência de uma denúncia apresentada pelos pais de uma das crianças que frequentaria as explicações dadas pelo arguido, que foi detido pela PJ a 21 de novembro de 2015.