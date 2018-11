A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Vila do Conde o suspeito de agredir violentamente um jovem de 18 anos que teve de ser hospitalizado, encontrando-se em coma e em perigo de vida, anunciou esta quarta-feira aquela autoridade.

O suspeito, de 21 anos, que foi detido fora de flagrante delito e está indicado pela prática de crime de ofensa à integridade física grave, terá agredido um número indeterminado de pessoas, mas a vítima principal foi o rapaz de 18 anos, atingido na zona da cabeça com taco, que já foi apreendido, refere a Diretoria do Norte da PJ, em comunicado.

Os factos ocorreram na segunda-feira, num café de Vilar do Pinheiro, em Vila do Conde, distrito do Porto.

Na ocasião, conta a polícia, “o suspeito, pensando erradamente que um seu irmão estava a ser agredido no interior de um café, deslocou-se ao local e, munindo-se de um taco de hóquei, agrediu as vítimas com violência”.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.