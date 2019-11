Segundo a mesma fonte, os confrontos ocorreram em vários locais do Porto, como as Galerias de Paris ou a zona dos Clérigos, tendo sido danificada uma esplanada.

“Até ao momento não foram efetuadas detenções e não temos registo de feridos. A PSP mantém um dispositivo no local, com especial atenção para as zonas de diversão noturna, que vai se manter ao longo da madrugada”, explicou ainda a polícia.

Hoje, a equipa belga Standard Liège vai defrontar o Vitória de Guimarães, enquanto os ingleses do Wolverhampton vão jogar contra o Sporting de Braga, em jogos da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa em futebol.

Um comunicado do comando do comando distrital de Braga da PSP classificava estes dois encontros como de “risco elevado”. No documento, de 27 de novembro, as autoridades de Braga dizem ter destacado “um contingente policial entendido como adequado às circunstâncias” dos jogos do Braga e do Vitória de Guimarães.

Mais meios, melhor enquadramento legal — e menos “negacionismo”

No comunicado desta quinta-feira, o presidente da câmara do Porto reitera a denúncia de que, desde 2011, o Comando Metropolitano do Porto perdeu cerca de 12% do seu efetivo. "Os alertas e pedidos de reforço de meios na Área Metropolitana do Porto não resultaram, até hoje, em qualquer ação visível por parte do Ministério da Administração Interna, que invoca estudos indicando a diminuição da criminalidade no país para não aceitar investir na sua segurança”, acusa o autarca.

Rui Moreira tem insistido na questão da segurança na cidade, seja por causa da violência, seja pelo consumo e tráfico de droga: “Além de tráfico de droga e ocupação abusiva da via pública para esse efeito, têm-se verificado situações que, sendo normais nas cidades, não podem ser deixadas sem intervenção policial e, sobretudo, não podem ganhar proporção por ausência evidente de patrulhamento suficiente.”

Moreira fala numa “perceção da falta de segurança pública na cidade”, dizendo que se trata de uma “competência exclusiva da PSP, tutelada pelo Governo, e à qual a Polícia Municipal não se pode substituir, a menos que por requerimento da PSP em situações que o justifiquem e ao abrigo do DL 13/2017 de 26 de janeiro, no seu artigo 6.º, o que nunca aconteceu.”

“A câmara do Porto, mesmo não tendo competências na matéria, tem procurado oferecer à PSP os meios de que necessita e o Governo não lhe fornece, tendo já aprovado a doação de carros àquela polícia, tendo também reforçado as competências municipais em matéria de trânsito para libertar a PSP para ações de segurança pública, investido no Centro de Gestão Integrada e na colocação na cidade de cerca de 140 câmaras de vigilância à disposição do MAI e tendo-se também disponibilizado para pagar policiamento gratificado nas zonas críticas”, recorda o autarca.

Por fim, Rui Moreira diz que “face à incapacidade ou falta de vontade política do Ministério da Administração Interna para encarar de frente o problema e assumir que terá de aumentar o investimento nesta área fundamental de um Estado de Direito, que significa a segurança pública”, o presidente da Câmara do Porto pede “mais meios, melhor enquadramento legal e que o Governo abandone o negacionismo em que caiu sobre esta matéria.”