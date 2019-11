Um comunicado do comando metropolitano do Porto da PSP, divulgado na tarde desta quinta-feira, confirma a detenção de um cidadão inglês, "por participação em rixa e danos", e a identificação de 16 cidadãos belgas, pelo mesmo motivo, após os confrontos desta semana na Baixa da cidade, que fizeram "vários feridos", indica a mesma fonte.

O anúncio surge depois dos desacatos entre os adeptos estrangeiros nalgumas ruas da Baixa do Porto.

No esclarecimento hoje divulgado, polícia explica que "cidade do Porto acolheu, ao longo desta semana, centenas de adeptos ingleses e belgas que irão assistir aos jogos das competições europeias que terão lugar nas cidades de Braga e Guimarães." Para isso, a PSP mobilizou, desde o dia 26, "diferentes unidades operacionais, de que se destacam Spotters/unidades de acompanhamento de adeptos, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Investigação Criminal e Unidade Especial de Polícia."

Porém, apesar do dispositivo montado "e de terem sido tomadas as medidas preventivas adequadas à promoção da ordem pública e segurança dos cidadãos, verificou-se uma dispersão de incidentes envolvendo agressões e desordens por vários locais da cidade, dos quais resultaram, para além de vários feridos com registo hospitalar, danos em estabelecimentos comerciais e espaços público", diz aquela autoridade.

A PSP sublinha, ainda "a conjugação de esforços desenvolvida com os elementos policiais pertencentes a equipas de spotters das Polícias Belga e Inglesa que acompanham os referidos adeptos e que se revelaram de grande utilidade na separação e encaminhamento daqueles que não se identificam com comportamento e que constituem a larga maioria dos adeptos presentes ontem na cidade do Porto", conclui.

Os confrontos entre adeptos belgas e ingleses esta noite no Porto levaram o presidente da câmara a pedir mais meios ao ministério da Administração Interna para acabar com a "perceção de falta de segurança pública na cidade". Pela segunda noite consecutiva, várias ruas do centro do Porto foram palco da violência entre os apoiantes dos clubes que jogam esta quinta-feira para a Liga Europa de futebol em Braga e Guimarães.