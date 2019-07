Ao longo das últimas semanas, temos andando a bater nas mesmas teclas: os argumentos a favor e contra a demolição do prédio Coutinho; as pessoas que lá estiveram fechadas durante oito dias, até à aceitação, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, da última providência cautelar movida pelos moradores resistentes; e os motivos que levaram a maioria das pessoas a sair do edifício desde 2005.

Mas muitas dúvidas persistem: quando começou a ser contestada a obra do Sr. Coutinho, vianense que mandou construir o prédio nos anos 70 depois de regressar da República Democrática do Congo? O argumento de que há ilegalidades nas origens do processo tem fundamento?

Há papéis que ajudam a perceber porque é que a legitimidade do prédio é certa para uns e questionável para outros.

Este é um puzzle que envolve pessoas, burocracia, relações humanas, questões políticas, opiniões fortes, divisões, muitas certezas, mas também muitas dúvidas.

O SAPO24 passou alguns dias em Viana entre conversas e consulta de documentos. A conhecer pessoas, a ouvir as suas narrativas, atento às emoções, porque as emoções não precisam de um papel a certificá-las; mas também a ler atas no arquivo municipal, processos na Câmara Municipal de Viana do Castelo, documentação online, à procura de dados que suportem os factos porque esses, sim, precisam de ser documentados.

Uma pergunta levou a outra, e outra, e outra. Estas são algumas das respostas que encontrámos — e as dúvidas que acrescentámos à lista.

Documentos, contradições e mais dúvidas do que respostas

Desde que foi comprado o terreno, o percurso do prédio Coutinho até à sua construção não foi nem breve, nem linear — e recuperá-lo de forma exaustiva é um desafio. Consultámos atas, dossiês, projetos. Mais do que com respostas perentórias, deparámo-nos com algumas contradições.

Contradição n.º 1:

Número de pisos nas condições de venda do terreno em hasta pública: 8.

Projeto final: 13.

Da janela, lá no topo do monte, vê-se o templo de Santa Luzia. Cá dentro, baixando os olhos para os documentos que temos à frente, vemos o passado. Estamos na sala do arquivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

“Tem o livro das atas de 1972?”, perguntamos nós, sabendo à partida que há vários outros anos que vamos querer consultar, mas temos de começar por algum lado. Prontamente, as funcionárias trazem o livro. A capa verde e rija está um pouco desgastada, as páginas amareladas e a lombada a desfazer-se nos cantos, mas a etiqueta não deixa margem para dúvidas: “Câmara Municipal do Concelho de Viana do Castelo. Livro de Actas. Iniciado em 29/10/1971. Terminado em 29/12/1972”. Lá dentro, centenas de páginas de registos numa caligrafia quase desenhada.

Não nos detemos mais em contemplações. Começamos a folhear. Vamos diretos às datas em que sabemos que houve decisões que queremos confirmar.

“Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Viana do Castelo de 9 de Maio de 1972”. Dez páginas de reunião. Salvam-nos os negritos no início de cada tema — que nas atas manuscritas eram feitos com o passar da caneta várias vezes pelas mesmas palavras.

No final da quinta página da ata lá aparece: “Condições de venda, em hasta pública, em terrenos destinados à construção no antigo Mercado”. Estamos em busca dos primeiros registos sobre as condicionantes definidas para o prédio que viria a ser construído, em particular a altura permitida — a característica que mais polémica tem provocado.

Viramos a página, os olhos percorrem cada linha com atenção. Ao longo de três páginas, o nível de detalhe inclui a descrição do tipo de cobertura, a definição de materiais para os acabamentos e revestimentos, as especificações para a pintura dos pavimentos entre os vãos dos pisos superiores.

Finalmente, encontramos aquilo de que andamos à procura: “A - Condições de Construção: Primeiro: Dimensões do lote (…). Segundo: Fachadas (…). Terceiro: - Número de pisos: Frente da Avenida de Luís de Camões [fachada principal] traço oito Frente da praça de Gonçalo Velho [fachada lateral] traço seis (…)”.

Portanto, a orientação era para oito pisos no bloco virado para a marginal e seis no lateral.

Recuperadas as condições da hasta pública, importa agora perceber onde se deu a alteração de oito para 13 no número de pisos no projeto final — o complexo habitacional acabou por ficar com uma torre de 13 andares e um outro prédio, perpendicular, de três andares.

29 de janeiro de 1973. Fernando de Miranda Amaral Coutinho envia uma carta dirigida ao presidente da Câmara a pedir aprovação do “projecto para a construção de um Bloco Habitacional e Comercial, em terreno de sua propriedade sito nesta Cidade, na Avenida Luís de Camões e Praça Gonçalo Velho”, sendo o custo estimado no valor de 29.316.500 escudos (cerca de 146,5 mil euros). Não constando na carta as características do edifício projetado, fomos atrás delas.

Janeiro de 1973. Na “Memória Descritiva e Justificativa” do projeto, assinada pelos arquitetos, encontramos uma resposta: “(…) propõe-se que a construção voltada à Praça Gonçalo Velho ficará sómente para Comércio com a cércea de rés-do-chão e aquela voltada a Sul para a Avenida Luís de Camões com rés-do-chão e 12 andares”.

Os arquitetos explicam a alteração de oito para 12: “Propõe-se neste projeto a transferência dos andares previstos no edifício posterior [bloco lateral, mais baixo] para o da Avenida Luís de Camões, por forma a beneficiar as habitações com a magnífica panorâmica que se desfruta sobre o Rio Lima e sua Foz (…)”. Para além disso, “o elevado valor a atribuir à ocupação por metro quadrado (…) faz pensar que este edifício tem que oferecer as condições acima referidas para compensar o seu valor final”, lê-se no documento.

Estava apresentada a proposta. O que fez a autarquia com ela? Pediu à Comissão Municipal de Arte e Arqueologia que se pronunciasse.

5 de fevereiro de 1973. Depois de examinado “detidamente o referido processo”, surge o parecer: “A nova implantação apresentada beneficia todo o conjunto arquitetónico”. A comissão acrescenta que não vê nenhum “inconveniente” no número de pisos propostos: “Observada a panorâmica da cidade de qualquer ponto da margem sul do rio, a mesma só fica beneficiada”. A descrição seguinte, todavia, não se compadece com o prédio que conhecemos à data de hoje, visto que se destaca uma torre de 13 pisos na vertical: “o volume do edifício, naquela zona, equilibra todos os volumes e planos da cidade"; e “a silhueta do edifício não se projeta como elemento vertical (torre), mas como uma massa horizontal com características de monumentalidade”.

Prédio Coutinho visto a partir da "ponte velha", que une as duas margens do rio Lima, em Viana do Castelo créditos: Margarida Alpuim | MadreMedia

Tudo parecia encaminhado. Mas havia um obstáculo que ainda precisava de ser ultrapassado: o projeto não obedecia “ao plano de urbanização aprovado para o local”. Quem lançou o alerta foram os Serviços Técnicos Municipais de Obras; quem referiu o facto foi a Câmara na sua ata de 27 de março de 1973, alertando para a necessidade de alterar o referido plano, “introduzindo-lhe as necessárias modificações de forma a harmonizar-se com o projeto em referência”. A questão foi resolvida rapidamente.