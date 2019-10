Vítor Murta falava antes de um almoço com representantes da comunicação social no restaurante do Estádio do Bessa, no Porto, no qual esteve acompanhado do treinador da equipa sénior de futebol, Lito Vidigal, e do adjunto deste, professor Neca.

"Queremos a sexta Taça de Portugal", disse o dirigente, declarando-se convicto de que, nesta qualidade, conseguirá "um feito histórico" para a instituição a que preside desde 28 de dezembro de 2018. "Sei como é que hei de chegar lá", completou.

O Boavista desloca-se a Chaves para defrontar a equipa local para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, no dia 20 deste mês, às 16:00.

Vítor Murta, que substituiu João Loureiro no leme 'axadrezado', disse também que o sucesso reside na "estabilidade", palavra que haveria de repetir várias vezes nesta conversa com os jornalistas, e frisou ainda que "o objetivo é a consolidação do Boavista na primeira divisão" do futebol português.

Os resultados desportivos são decisivos e por isso importa "pensar jogo a jogo e conseguir o máximo de pontos".