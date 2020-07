Vítor Aleixo revelou que a documentação foi remetida também à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve a quem solicitou uma peritagem técnica, para além de ter solicitado à Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos informações sobre as conclusões do processo de inquérito aí instaurado, para avaliar "se existe matéria disciplinar que vise algum dos trabalhadores da autarquia".

Nessa documentação é relatada a existência de uma eventual dualidade de critérios na apreciação de processos apresentados ao departamento de Urbanismo da autarquia louletana.

O PSD/Loulé acusa o presidente da autarquia de se ter prestado a “um número de puro ilusionismo” com a conferência de imprensa a anunciar do processo ao DIAP e reafirma que Heloísa Madeira “não reúne quaisquer condições para se manter no cargo e se não se retirar pelo próprio pé, deve ser o presidente da autarquia a exonerá-la”.

Há uma semana, o presidente da Assembleia Municipal de Loulé, Adriano Pimpão, anunciou renunciar ao cargo magoado com as "pressões" da maioria socialista para ser "mais parcial" e com a "falta de transparência" municipal em áreas como o urbanismo.

A renúncia aconteceu depois de Adriano Pimpão ter proposto um processo de averiguações a queixas "apresentadas por munícipes sobre questões relativas a decisões dos serviços, dualidade de critérios e procedimentos pouco abonatórios numa administração moderna e transparente", relacionados, sobretudo, "com o urbanismo".

O executivo autárquico louletano tem maioria socialista, assim como a Assembleia Municipal.