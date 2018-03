Rute Agulhas, psicóloga que hoje foi ouvida no Tribunal de Oeiras, no âmbito do processo que decorre sobre o programa é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tendo participado na elaboração do código deontológico destes profissionais, e considera que o programa viola também quase todos os artigos deste documento.

“Temos um código deontológico, fiz parte da comissão que o elaborou e diria que é a nossa bíblia. Só podemos atuar contra um psicólogo partindo do principio se violou ou não os princípios que [o código] elenca. Olhando para os princípios gerais, percebe-se porque foi negativo o parecer da Ordem sobre o programa. Viola quase todos os princípios do nosso código”, explicou.

Arrolada como testemunha pelo Ministério Público na ação que intentou para impedir a divulgação do programa, Rute Agulhas considera que em alguns momentos há evidência de situações que podem configurar maus tratos emocionais, nomeadamente nos casos em que são atribuídos nomes depreciativos às crianças envolvidas.

“Humilhar, aterrorizar, ameaçar, mesmo acontecendo na esfera privada, configura mau trato”, disse.

“Quando uma criança é chamada de tirana, diabinho, ou seja o que for, estamos a humilhar a criança, que em contexto privado configura crime e pode dar azo a processos de promoção e proteção”, frisou.