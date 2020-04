A decisão foi divulgada num comunicado da organização do festival de música, cinema e exposições, no seguimento da medidas de prevenção implementadas pela Câmara Municipal de Amarante, no distrito do Porto.

"Perante o momento crítico que vivemos, assumimos a nossa missão de estar ao lado da comunidade amarantina, e de trabalhar da forma mais adequada e benéfica possível para o conforto e segurança de todos", explica a diretora do MIMO Festival, Lu Araújo.

A responsável refere na nota o maior desejo da organização. “Voltar, o quanto antes, a fazer o que fazemos de melhor: uma grande festa de cultura, com muita arte e amor!", refere.

O festival teve origem em 2004 na cidade de Olinda, no Brasil, passou por várias cidades daquele país e chegou a Amarante em 2016.

Com o objetivo de promover a valorização das cidades e dos seus bens históricos, o festival oferece uma programação de música, exposições, poesia, filmes e um fórum de ideias.

Portugal regista hoje 435 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516) indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).