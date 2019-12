Ainda que se mantenham ligeiramente acima da média da OCDE, os resultados caíram para valores próximos dos registados há cerca de uma década.

Em 2018, 80% dos alunos portugueses que participaram no estudo da OCDE obtiveram em ciências resultados de, pelo menos, nível 2, ou seja, o nível mínimo de exigência nos critérios de avaliação de competências usados pela OCDE, ficando ligeiramente acima da média da organização, que é de 78%.

A percentagem de alunos nacionais considerados ‘top performers’, ou seja, com um desempenho de topo a ciências foi de 6%, quase em linha com a média de 7% da OCDE.

Em competências de leitura, os alunos portugueses que atingiram pelo menos o nível 2 de competências fixaram-se nos 80%, acima dos 77% de média da OCDE. Neste domínio a percentagem de alunos de topo, que atingem níveis de 5 e 6, foi de 7%, abaixo dos 9% de média da OCDE.

Já a Matemática, os alunos portugueses estão praticamente iguais à média da OCDE (76%), registando uma percentagem de 77% de estudantes que atingem pelo menos o nível 2. A percentagem de alunos de topo supera a média da OCDE (11%), com um registo de 12%.

Os resultados internacionais mostram que algumas regiões da China que participam no estudo, entre as quais Hong Kong e Macau, e outras economias asiáticas, como Singapura, se encontram entre os países ou regiões com melhores resultados a Matemática, com algumas regiões chinesas a conseguirem colocar quase metade dos seus alunos entre os ‘top performers’ da disciplina.