A empreitada irá decorrer ao longo de seis meses, desenvolvendo-se apenas de “um lado da faixa de rodagem e deixando o outro livre para permitir a circulação viária”, segundo a nota do município enviada às redações.

A previsão da autarquia é de que a obra decorra em seis fases, cada uma das quais correspondente a um mês.

De acordo com a calendarização divulgada pelo presidente da câmara, Paulo Inácio (PSD), os trabalhos terão início na zona do antigo parque de campismo e do campo de ténis, prosseguindo, no segundo mês, para uma zona de edifícios habitacionais e de comércio.

Nesta fase os lugares de estacionamento do lado exterior (dos edifícios) serão suprimidos, mantendo-se o estacionamento apenas no lado sul da faixa, com uma capacidade para 90 viaturas.

Na terceira fase os trabalhos avançarão em direção à rotunda da Estrada Nacional (EN) 8 e terão início os aterros de reperfilamento de vias e a instalação de estruturas na zona do mercado semanal.

Quatro meses depois do início da empreitada deverão estar a ser construídos os acessos alternativos ao MercoAlcobaça, parque de feiras para o qual a câmara aprovou já um outro projeto, de 4,7 milhões de euros, para transformar o espaço num pavilhão multiúsos com capacidade para grandes eventos.

A intervenção terminará com o reperfilamento da EN8.

Em janeiro, Paulo Inácio estimou que a requalificação da avenida estaria concluída em agosto, aquando das comemorações do Dia da Cidade (20 de agosto), “nessa altura já com a obra do pavilhão em curso”, o que obriga à transferência da tradicional Feira de S. Bernardo para outra zona do concelho.

As duas obras têm assegurada uma comparticipação comunitária na ordem dos 85%, valor que no caso do pavilhão Paulo Inácio acredita que possa ainda ser majorada.