As evacuações foram comunicadas pelo governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, que anunciou no seu canal da rede social Telegram que 30 localidades da região fronteiriça foram atacadas por artilharia ou bombardeadas por aviões inimigos durante o último dia.

Além disso, como resultado dos ataques “em massa” no distrito de Vovchansk, onde as forças russas tentaram atravessar a fronteira na sexta-feira, dois civis, um homem e uma mulher, foram mortos, enquanto um civil com 55 anos morreu na aldeia de Cherkasy Tishki, de acordo com Sinegubov.

De acordo com o relatório matinal do exército ucraniano, os russos lançaram sete mísseis e 108 bombardeamentos aéreos e 120 foguetes nas últimas 24 horas, enquanto os ataques terrestres foram particularmente numerosos na frente de Avdivka, no leste.

Kiev afirma que, até à data, conseguiu repelir nove ataques na zona fronteiriça de Slobozhanske, em Kharkiv.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou na sexta-feira uma tentativa russa de abrir uma nova frente em Kharkiv, explicando que as forças ucranianas conseguiram repeli-la “com fogo de artilharia”.

“A Rússia lançou uma onda de ações de contraofensiva nessa direção. A Ucrânia enfrentou-os com tropas, brigadas e artilharia”, disse Zelensky numa conferência de imprensa, sublinhando que o comando ucraniano sabia que os russos tinham reforçado a presença das suas tropas naquela zona da fronteira e que tinham colocado ali tropas suficientes para os repelir com fogo.