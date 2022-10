O Ministério do Interior da Rússia colocou esta segunda-feira a ex-jornalista da televisão estatal Maria Ovsyannikova, que protestou contra a ofensiva do presidente Vladimir Putin na Ucrânia durante uma transmissão ao vivo, numa lista de procurados.

O nome de Ovsyannikova foi adicionado à lista do ministério, de acordo com o site. A jornalista, refira-se, foi acusada de divulgar informações falsas sobre as forças armadas russas e foi colocada em prisão domiciliar em agosto. Ovsyannikova pode apanhar até 10 anos de prisão se for condenada.