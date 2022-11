Há muito que se especula sobre a fuga ou retirada de alguns soldados russos que estavam na frente de batalha na Ucrânia, inconformados com a guerra.

Esta sexta-feira, no seu habitual boletim sobre o conflito armado na Ucrânia, o Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que as forças russas estarão a implementar novas medidas contra a deserção de militares, concretamente ameaças de morte.

"Recentemente, generais russos queriam, provavelmente, que os seus comandantes usassem armas contra desertores, incluindo, possivelmente, autorizar tiros para matar. (...) A tática de atirar em desertores provavelmente atesta a baixa qualidade, o moral baixo e a indisciplina das forças russas", lê-se no comunicado.