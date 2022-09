De acordo com informação avançada, ao início da tarde, pela AFP, "as forças aéreas e a artilharia estão realizar ataques em massa contra unidades das forças armadas ucranianas em todas as direções operacionais", disse citando o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário sobre o conflito.

O ministério mencionou bombardeamentos perto de Sloviansk, Konstantinivka e Bajmut, no leste da Ucrânia; nas regiões de Mykolaiv e Zaporizhzhia, no sul; e em Kharkiv, no nordeste, onde a Ucrânia lançou uma contraofensiva relâmpago que obrigou as forças russas a retirarem-se da maior parte da região.

O Kremlin acusou as forças ucranianas de torturar e castigar civis no território recuperado por Kiev.

"Segundo as nossas informações, há inúmeras ações punitivas contra habitantes da região de Kharkiv. Há pessoas torturadas e maltratadas. É indignante", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A Ucrânia afirmou na segunda-feira que reconquistou cerca de 6.000 km2 de território em várias frentes.