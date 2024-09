A Rússia recebeu um carregamento de mísseis balísticos do Irão e “provavelmente irá usá-lo dentro de algumas semanas na Ucrânia contra os ucranianos”, disse hoje o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Segundo o The Guardian, o secretário de Estado disse que Washington já tinha alertado o Teerão que fornecer mísseis balísticos “constituiria uma escalada dramática” no conflito.

“Este desenvolvimento e a crescente cooperação entre a Rússia e o Irão ameaçam a segurança europeia e demonstram como a influência desestabilizadora do Irão vai muito além do Médio Oriente”, acrescentou.

Blinken anunciou ainda novas sanções ao Irão, que Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, Zelensky, considerou "um passo positivo”.

No entanto, na sua rede social X afirmou que a Ucrânia também precisava de uma "autorização para usar armas ocidentais contra alvos militares em território russo, o fornecimento de mísseis de longo alcance e o aprimoramento dos nossos sistemas de defesa aérea”.

Esta semana, o secretário de Estado dos EUA deverá viajar para Kiev, com o objetivo de ouvir o líder ucraniano e perceber quais são as atuais necessidades e objetivos do país na guerra.