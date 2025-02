Num comunicado, o Ministério da Defesa russo declarou que unidades “do grupo do Centro” conquistaram Krymsk (Krymskoie em russo), na periferia nordeste de Toretsk.

Ataques de mísseis e drones russos na noite de sexta-feira causaram pelo menos quatro mortos na Ucrânia, três dos quais na cidade de Poltava, no centro do país, anunciaram hoje as autoridades locais.

Numa mensagem publicada no Telegram, os serviços de emergência ucranianos anunciaram que, na sequência de um “ataque com mísseis a um edifício residencial” em Poltava, o número vítimas tinha aumentado para três mortos e 10 feridos, incluindo uma criança.

Em Kharkiv, uma grande cidade no nordeste do país, um drone russo abatido pela defesa antiaérea matou uma mulher e feriu quatro pessoas, anunciou o governador regional Oleg Synegoubov, no Telegram.

“Ontem [sexta-feira] à noite, a Rússia atacou as nossas cidades com diferentes tipos de armas: mísseis, drones, bombas aéreas”, denunciou o Presidente, Volodymyr Zelensky, também na rede social Telegram.

“Cada um destes ataques terroristas mostra que precisamos de mais ajuda para nos defendermos do terror russo. Cada sistema de defesa aérea e antimíssil salva vidas”, continuou, apelando aos ‘parceiros’ de Kiev para que atuem.

De acordo com Zelensky, os danos causados por estes ataques foram registados em seis regiões: Zaporijjia, Odessa, Soumy, Kharkiv, Khmelnytsky e Kiev.

Este ataque ocorre alguns dias depois de Kiev ter lançado um dos seus maiores ataques com drones em território russo, na terça-feira à noite, matando uma criança e a sua mãe, e incendiando uma refinaria.

Na sexta-feira à noite, um ataque de mísseis russos também feriu sete pessoas no centro histórico de Odessa, uma importante cidade portuária no sul da Ucrânia.

Além disso, o número de mortos na sequência de um ataque russo na quinta-feira numa zona residencial de Soumy (nordeste) subiu para dez, com a morte no hospital de uma mulher ferida no ataque, de acordo com o gabinete do procurador regional no sábado.

À medida que a invasão russa entra no seu quarto ano, em fevereiro, o exército russo intensifica os seus avanços no leste do país.

A perspetiva de negociações entre Moscovo e Kiev está a ser cada vez mais abordada, uma vez que o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em Washington, é visto como um potencial ponto de viragem na guerra.

O Presidente norte-americano criticou as somas gastas pelos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia, mas também adotou um tom duro com Moscovo, que ameaçou com sanções adicionais nas últimas semanas.

RCS // JMC

Lusa/Fim