Não podemos passar o dia todo a falar de sentimentos. Às vezes, precisamos que as crianças façam coisas que estão profundamente desinteressadas em fazer.

Quantas crianças se preocupam em não chegar atrasadas, lavar as mãos, manter os seus quartos arrumados, ou trocar de roupa interior?

Parece que a forma mais eficiente de levar as crianças a fazer as coisas seria dizer-lhes diretamente:

«Larga o gato, veste o casaco. Não, não é mais tarde, AGORA!»

O problema é que ser o recetor de ordens pode suscitar profundos sentimentos de irritação e desobediência.

Imagine que chega a casa do trabalho e que o seu cônjuge lhe diz, «Oh, ainda bem que chegaste. Nã, Nã, não toques no computador. Pendura, por favor, o teu casaco, lava as mãos e vem pôr a mesa. Eu disse-te que podias ver o correio? Pousa isso, agora. Despacha-te, o jantar está quase pronto. Ouviste-me? Eu disse agora!»

Sentiu o impulso de virar costas e sair porta fora? Afinal, hoje é aquela terça-feira em que há uma promoção na pizaria.

João Pedro Vala junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 21 de março, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Campo Pequeno", o seu último livro, editado pela Quetzal.

Saiba mais sobre o livro e o autor aqui.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso novo canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações. Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.