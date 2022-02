O distrito mais atingido foi Viana de Castelo, onde arderam até domingo 1.386 hectares, seguindo-se o distrito de Braga com 1.185 hectares ardidos e Vila Real com 1.145 hectares. Foi também nestes distritos do norte que se registaram mais ocorrências - 198, 247 e 221, respetivamente.

Janeiro registou assim com a maior área ardida desde 2001, com 4.607 hectares, seguindo-se o mesmo mês do ano passado (2.073). O mês de janeiro deste ano foi o sexto consecutivo com quantidades de precipitação abaixo das médias e o sexto mais seco desde 1931.

A publicação refere ainda que os primeiros 13 dias de fevereiro também apresentaram números anormais de fogos (672) - só ultrapassados, no mesmo período, em 2005 (1.135) e em 2012 (1.070) - e foi o segundo em área ardida (957 hectares), depois do de 2012 (1650 hectares).