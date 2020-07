Antes deste comunicado, o SEF disse que tinham sido identificados 150 estrangeiros como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, nos concelhos de Almeirim e de Alpiarça, no distrito de Santarém.

Neste âmbito, este órgão de polícia criminal procedeu já ao cumprimento de três mandados de detenção por suspeitas dos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal na zona de Santarém e de 40 mandados de buscas domiciliárias, o que resultou na apreensão de “vários meios informáticos, diversa prova documental da prática dos crimes identificados e uma avultada quantia de dinheiro”.

“Esta operação do SEF teve como principal objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de seres humanos e crimes conexos, com a introdução de trabalhadores estrangeiros, alguns em situação irregular, em explorações agrícolas no Ribatejo”, afirmou este serviço de segurança, na nota enviada à comunicação social.

Com a participação de 120 operacionais do SEF, a operação “Lezíria” decorre com a presença de elementos das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, de forma a “garantir o tratamento adequado das situações ali detetadas”, contando ainda com o apoio de diversos parceiros em termos logísticos.

A operação decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

Os três detidos por suspeitas dos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal foram ouvidos primeiro pelo SEF e, depois, pelas procuradoras do Ministério Público, mas vão ser presentes ao tribunal competente para aplicação das respetivas medidas de coação.