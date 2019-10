Os doentes advertem também, em comunicado, que existe uma resposta insuficiente da parte dos organismos públicos, com listas de espera longas que acarretam custos avultados a quem opta por realizar o tratamento no privado.

“A reabilitação respiratória é um tratamento recomendado no pré e no pós-transplante, mas nem todos os transplantados pulmonares têm acesso a esta terapia, principalmente após a alta hospitalar”, afirma o presidente da associação, Manuel Francisco, no comunicado divulgado a propósito do Dia Europeu da Doação de Órgãos e Transplante, que se assinala a 12 de outubro.

Segundo Manuel Francisco, “as listas de espera são demasiado elevadas para quem precisa de cuidados diários a este nível e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] não consegue dar uma resposta eficaz”.

Dados divulgados pela ATPP indicam que em 2017 foram feitos 34 transplantes pulmonares, mais do dobro de 2015. “Este aumento do número de transplantes, apesar de positivo, torna difícil a resposta após a alta hospitalar”, refere a associação, observando que o Centro Hospitalar Lisboa Central é o único que realiza estes transplantes em Portugal.

Manuel Francisco salienta que, apesar de o número de transplantados pulmonares em 2018 não ter superado o número do ano anterior, “2019 está a superar as expectativas”.