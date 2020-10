Donald Trump revelou esta sexta-feira estar infetado com a Covid-19. No mesmo dia foi internado no Hospital Militar Walter Reed, nos subúrbios de Washington. A um mês das eleições — os norte-americanos vão às urnas no dia 3 de novembro, — o que já se sabe sobre o estado de saúde e a agenda do presidente dos Estados Unidos.

EPA/Sarah Silbiger / POOL