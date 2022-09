À medida que as tropas ucranianas recuperam faixas de território no nordeste, as autoridades salientam temer descobrir crimes de guerra russos em áreas recém-libertadas.

"Posso falar sobre a presença de pelo menos 10 centros de tortura" na região de Kharkiv, disse o chefe de polícia da Ucrânia, Igor Klymenko, durante um briefing, salientando que "dois centros de tortura foram encontrados em Balakliya", uma cidade no nordeste.

Klymenko também revelou que as autoridades abriram 204 processos criminais para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças russas na semana passada.