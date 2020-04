Em declarações à agência Lusa, Joaquim de Sousa, provedor da Misericórdia - Obra da Figueira (MOF), revelou que a medida será posta em prática a partir de terça-feira e que se inspirou numa iniciativa de uma empresa de Bruxelas, "que, ao ficar sem trabalho, passou a prestar esse serviço pago às famílias".

"Aqui, é gratuito, mas por marcação prévia. A grua foi-nos cedida também gratuitamente por uma empresa, não é alugada", explicou Joaquim de Sousa.

A partir de terça-feira, durante as manhãs, entre as 10:00 e as 11:30, a grua estará localizada no largo exterior, em frente ao edifício principal da instituição, onde funciona o lar de Santo António. A plataforma elevatória, que comporta o máximo de duas pessoas de cada vez, sobe à altura do primeiro andar "e fica a dois metros da varanda", observando assim uma "distância de segurança" no contacto entre familiares e idosos.

De tarde, entre as 15:00 e as 16:30, a plataforma elevatória muda-se para o interior das instalações da MOF, em frente ao lar Silva Soares, repetindo-se o procedimento junto às varandas dos primeiro e segundo andares do edifício.

"Os utentes vão poder falar diretamente e presencialmente com os familiares a dois metros de distância", reafirmou Joaquim de Sousa, frisando que a medida visa "repor o contacto possível" entre idosos e famílias, já que as visitas foram suspensas há cerca de um mês e meio, desde meados de março, devido ao novo coronavírus.

O provedor da Misericórdia - Obra da Figueira disse ainda que os familiares "já começaram a ser contactados" sobre esta iniciativa da instituição de solidariedade social, enfatizando que a utilização do novo sistema "obriga a marcação prévia".

A Misericórdia da Figueira da Foz possui dois lares de idosos, com cerca de 150 utentes, um lar de raparigas e uma creche e jardim de infância, esta última encerrada face à pandemia de covid-19, para além de um centro de dia e outros equipamentos.