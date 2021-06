No encontro do último sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do grupo B do Euro2020, Christian Eriksen caiu inanimado em pleno relvado, tendo precisado de ser reanimado.

Em reunião com os jogadores e staff das duas seleções, a UEFA apresentou duas soluções: que o jogo fosse retomado no mesmo dia, o que acabou por acontecer (com a vitória da Finlândia por 1-0), ou no dia seguinte.

Hoje, durante o aquecimento antes de enfrentar a seleção russa, os jogadores finlandeses utilizaram t-shirts brancas com uma mensagem de apoio ao dinamarquês. "Get Well, Christian" ("Melhoras, Christian!").

Na partida desta quarta-feira, um golo de Aleksei Miranchuk, aos 45+2 minutos, valeu o triunfo aos russos, que tinham perdido por 3-0 com a Bélgica na primeira jornada. Com esta vitória, Os Soviéticos igualaram os três pontos dos belgas e dos finlandeses, que se tinham estreado em fases finais do Europeu com um triunfo.

Eriksen encontra-se num hospital de Copenhaga a recuperar e, na terça-feira, através das redes sociais, divulgou uma mensagem a agradecer o apoio que recebeu do mundo do futebol.

"Obrigado a todos. Não me rendo. Estou melhor agora, mas quero entender o que se passou," afirma o jogador do Inter de Milão. "Quero agradecer a todos o que fizeram por mim. A família do Inter esteve muito próxima e isso emocionou-me", acrescenta Eriksen, numa mensagem publicada pelo italiano Gazzetta dello Sport.