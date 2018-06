A Alemanha, detentora do título, e o Brasil, cinco vezes campeão, jogam hoje cartadas decisivas no Mundial de futebol de 2018, na Rússia, tendo em vista o apuramento para os oitavos de final.

Derrotados no primeiro jogo do Grupo F, frente ao México (1-0), e com uma vitória arrancada nos descontos perante à Suécia (2-1), os alemães fugiram a uma situação limite e jogam com a já eliminada Coreia do Sul, em Kazan, sabendo que só a vitória lhes interessa.

Com três pontos, tal como a Alemanha, a Suécia enfrenta o México, líder, com seis, em Ecaterimburgo, e também só com um triunfo pode avançar na competição, num grupo em que os três candidatos podem terminar empatados, valendo então a melhor diferença de golos, o maior número de golos marcados ou a melhor ‘folha’ disciplinar. Ambos os jogos estão marcados para as 17:00 (15:00 em Lisboa).

No grupo E, Brasil e Sérvia, primeiro e terceiro, com quatro e três pontos, respetivamente, discutem o apuramento entre si em Moscovo, a partir das 21:00 (19:00), num jogo em que os brasileiros precisam apenas de um empate e os sérvios de uma vitória.

Paralelamente, em Nijni Novgorod, a Suíça, também com quatro pontos, tem uma tarefa teoricamente mais facilitada perante a Costa Rica, equipa já de ‘malas feitas’ – que só perdeu com o Brasil nos descontos -, frente à qual lhe convém pontuar para garantir presença nos ‘oitavos’.