"Um mundo… Um desporto… Uma família global… Obrigado, Anfield. Eu e minha família jamais esqueceremos este momento de respeito e compaixão.", escreveu Cristiano Ronaldo numa publicação na rede social Instagram, acompanhada por um vídeo em que dezenas de milhares de adeptos o aplaudem ao minuto sete (o número que utiliza na camisola), um aplauso geral que durou um minuto, acompanhado de cânticos do conhecido hino You’ll Never Walk Alone (nunca caminharás sozinho).

Na segunda-feira, o internacional português anunciou, através das redes sociais, a morte de um dos gémeos que esperava com Georgina Rodríguez, razão pela qual não participou no jogo em Anfield Road.

“É com enorme tristeza que anunciamos que o nosso menino morreu. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Apenas o nascimento da nossa menina nos dá a força para aguentar esta situação com alguma esperança e felicidade”, escreveu Ronaldo, numa mensagem assinada em conjunto com a espanhola.

O jogador do Manchester United, de 37 anos, fez questão de “agradecer aos médicos e às enfermeiras por todo o cuidado e apoio”.

Ronaldo é pai de outras quatro crianças, uma das quais já com Georgina Rodríguez.