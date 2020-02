No entanto, apesar de, agora sim, jogar de forma mais pressionante e com outro intuito, a produção ofensiva do Porto resultou em muita parra e pouca uva, somando algumas jogadas vistosas — quase sempre passando pelos pés de Otávio — que se revelaram inconsequentes.

créditos: EPA/FERNANDO VELUDO

Com as tentativas completamente goradas de destabilizar pelo jogo interior e procurar os laterais para servir Marega ou Zé Luís isolados, e a bater-se contra um adversário especulativo, o Porto acabou mesmo por sofrer. Bosz tinha prometido que o Leverkusen não vinha jogar com futebol total, e sim com objetividade, e o golo que Lucas Alario marcou deve tê-lo feito sorrir de orelha a orelha, mais não seja para não ter de engolir as suas palavras.

Na primeira oportunidade de que dispuseram, os alemães chegaram ao golo e fizeram parecer fácil aquilo que ao longo de 45 minutos se revelou impossível para o Porto. Numa jogada de insistência muito bem trabalhada por Demirbay, o médio alemão seguiu pelo espaço interior direito, fletiu para dentro e resistiu à tentação de rematar à entrada da área. Em vez disso, deixou para Havertz que viu Alario solto de marcação do lado esquerdo. O argentino, no limite do fora-de-jogo — o lance foi ao VAR — não perdoou perante Marchesin.

Depois deste lance, voltou o filme de Leverkusen, um drama insuportável onde o Leverkusen, agora com uma vantagem de dois golos na eliminatória, começou a gerir a posse de bola e o Porto, temeroso de sofrer mais golos, deixou de pressionar com a mesma intensidade. Pior: a narrativa teve laivos de terror, já que Luis Díaz saiu agarrado à perna direita, sendo substituído por Nakajima.

Ao fim de 45 minutos, o Porto só tinha feito um remate, aos 40, com Otávio a atirar ao lado esquerdo de cabeça, correspondendo a um cruzamento de Corona. No entanto, o lance que refletiu a primeira parte dos dragões ocorreu antes, aos 36 minutos, quando Uribe faz um passe sem nexo para o guarda-redes adversário, resultante da falta de critério mas também das movimentações deficitárias de Marega e Zé Luís. Estava fechada a primeira parte, sem glória.

A necessitar urgentemente que a sua equipa marcasse um golo para se relançar no jogo, Sérgio Conceição operou uma mudança radical na sua equipa. Saindo Uribe para entrar Pepe, o Porto passou a jogar com uma linha de três centrais, ficando o meio campo a cargo de Otávio e Sérgio Oliveira, ladeados nas alas por Corona e Alex Telles. Ficando Nakajima como uma espécie de “10”, Marega e Zé Luís passaram a jogar como uma dupla de avançados.

Aquilo que parecia ser uma boa ideia no papel, revelou-se um absoluto desastre. Sendo incapaz de controlar a profundidade nas costas da defesa, o Porto sofreu dois golos de uma assentada.

Começando numa grande saída de bola de Tapsoba, o central deixa para Amiri, que soltou para Diaby. O remate do extremo francês, em cima da mancha de Marchesin, resulta num choque espalhafatoso, sendo que a bola sobra para Havertz. O médio alemão, vendo Demirbay à esquerda pronto a rematar, passou-lha, tendo este rematado à queima-roupa perto do guardião argentino.

Como um mal nunca vem só, a linha defensiva do porto voltou a mostrar a permeabilidade de um pedaço de algodão doce. Já atrás dos centrais, Havertz solta para Diaby, mas o extremo é incapaz de passar por Marchesin. Porém, a bola sobra-lhe e este devolve-a para Havertz, que atirou para uma baliza vazia.

Com o desastre instalado, Conceição desfez a defesa a três, passando Pepe e Marcano a serem os centrais, voltando Alex Telles à sua posição natural e Mbemba jogando na ala direita. No entanto, era tarde demais.

O Porto, porém, ainda viria a reduzir — isto depois de Nakajima desperdiçar uma grande oportunidade, passando para o Zé Luís marcado em vez de rematar a baliza. Quando a equipa parecia morta, marcou. Recebendo um lançamento lateral, Otávio foi até à linha cruzar e encontrou Marega solto, com o maliano a reduzir de cabeça.

O Leverkusen acusou o golo, e só pelo intermédio de Leon Bailey voltou a visar a baliza de Marchesin, com o guarda-redes argentino mais uma vez a corresponder. De resto, os dragões pressionaram, mas sem nunca mostrar real perigo, exceção seja feita a um lance em que Marega recebeu a bola isolado na área, mas controlou-a sem qualidade.

De resto, coroando uma noite horrível para os dragões, Soares — entrado para o lugar de Zé Luís — teve como única ação significativa na partida um vermelho direto por uma cotovelada em Tah, no entender do árbitro romeno István Kovács (que, diga-se, teve uma performance longe de ideal, compensando a sua falta de controlo do jogo com um arraial de cartões).

Findados os 90 minutos, quando o Porto de Conceição tinha de ser como aquele que derrubou a Roma, foi mais parecido com o que se deixou conquistar pelo Krasnodar, tanto mais que também só voltou a marcar golos quando a situação já era irremediável por si só. Era preciso subir o nível, mas este caiu a pique, e os dragões estão fora das competições europeias. Já o Leverkusen: Bosz garantiu, Bosz cumpriu.

créditos: EPA/FERNANDO VELUDO

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meu?

Quem não arrisca, não petisca, mas demasiados riscos corridos podem acabar num prato vazio à mesma. A perder por 1-0, Sérgio Conceição optou por mudar a sua tática, tirando Uribe para entrar Pepe, formando assim uma linha de três defesas. Um pouco como aconteceu ontem a Rúben Amorim, a opção tática revelou-se tão permeável que, em 15 minutos, o Porto sofreu dois golos, o que arredou-o por completo de disputar a eliminatória.

Tapsoba, a vantagem de ter duas pernas

De Ouagadougou para o futebol europeu, a história de Edmund Tapsoba cada vez mais parece de encantar. Contratado para as camadas jovens do Leixões, o central do Burkina Faso rapidamente mudou-se para Guimarães, onde foi crescendo no Vitória. Pela mão de Ivo Vieira, esta foi a sua época de afirmação, e meio campeonato depois, estava a jogar na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen. Hoje, demonstrou porque é que foi uma das grandes contratações do mercado de inverno, aliando um rigor defensivo pouco usual para um futebolista de 21 anos a um conforto a sair a jogar que só lhe antevê um futuro brilhante.

Fica na retina o cheiro de bom futebol

Esperemos que a atual epidemia do Covid-19 não remeta o nome de Jesús Corona para o esquecimento (mas sabemos o quão cruel a natureza do SEO pode ser), porque ele não o merece. Aos 70 minutos, o mexicano voltou a dar um ar da sua graça, com uma jogada individual deliciosa que o deixou isolado para centrar para o coração da área do Leverkusen. Pena não ter havido o mesmo engenho para finalizá-la.

Nem com dois pulmões chegava a essa bola

Nem dois, nem dois milhões. Ninguém — humano, pelo menos — chegaria à bola que Uribe bombeou para a grande área do Leverkusen a não ser o guarda-redes finlandês Lukáš Hrádecký. Espelho do que foi grande parte do jogo do Porto, o lance não só mostrou o desacerto na forma como os dragões construíram, como também nas más movimentações ofensivas dos seus avançados, que resultaram em pouquíssimos lances de perigo.