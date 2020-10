Em relação ao conjunto que iniciou o encontro de sábado em Alvalade, com o Sporting (2-2), Sérgio Conceição lançou o francês Malang Sarr, jogador emprestado pelo Chelsea, e Fábio Vieira nos lugares de Manafá e Otávio.

Desta forma, os ‘dragões’ poderão alinhar com Sarr, Mbemba, Pepe e Zaidu, à frente de Marchesín, um meio-campo com Uribe e Sérgio Oliveira, mais recuados, e um trio (Corona, Fábio Vieira e Luis Díaz) no apoio a Marega.

Quanto ao Manchester City, ainda desfalcado do seu melhor jogador, o médio belga Kevin De Bruyne, faz duas alterações em relação ao ‘onze’ que apresentou no sábado na receção ao Arsenal, que bateu por 1-0, com um tento de Sterling.

O defesa Eric Garcia e o médio Gündogan são as novidades, nos lugares de Nathan Aké e Foden, num ‘onze’ que inclui três jogadores portugueses.

O City deve alinhar com Ederson na baliza, uma defesa com Kyle Walker, Rúben Dias, Eric Garcia e João Cancelo, um meio-campo com Rodri, Gündogan e Bernardo Silva e um trio atacante com Mahrez, Sterling e Agüero.

O encontro entre o Manchester City e o FC Porto, da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, tem início às 20:00, com arbitragem do letão Andris Treimanis.