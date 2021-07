A principal novidade foi a ausência de Fernando Andrade. O avançado brasileiro regressou do empréstimo ao Caykur Rizespor, e esteve a trabalhar com a equipa nesta pré-época, tendo mesmo marcado um golo no jogo de preparação frente ao Lille, que se realizou no Algarve. Agora, deverá ser novamente emprestado.

O jogador fez uma publicação nas redes sociais despedindo-se do clube e agradecendo a oportunidade.

Corona, ainda ao serviço da seleção mexicana na Gold Cup, também não subiu ao relvado do Estádio do Dragão, e deverá chegar ao Porto durante a próxima semana.

Entretanto, e numa partida ainda disputada à porta fechada devido à pandemia de covid-19, visto que apenas só a partir deste domingo poderá haver público nos estádios, o FC Porto entrou melhor e logo nos primeiros minutos chegou ao golo, através de uma grande penalidade.

Aos três minutos o árbitro assinalou o castigo máximo por falta sobre Nanu no interior da grande área gaulesa. O lateral portista foi derrubado por Cornet.

Sérgio Oliveira converteu a grande penalidade. A bola ainda bateu no poste direito da baliza de Anthony Lopes, que adivinhou o lado escolhido, mas entrou.

Com um ritmo rápido, e com ambas as equipas na procura do golo, o FC Porto conseguiu aumentar a vantagem à meia hora de jogo com um grande golo de Fábio Vieira.

Luis Díaz cruzou na esquerda, Fábio Vieira recebeu e rematou de primeira.

Dez minutos depois, os franceses reduziram por intermédio de Marcelo. Depois de um livre batido na direita, o jogador da equipa francesa recebeu na área e cabeceou para o fundo da baliza de Diogo Costa.

Após o intervalo, as duas equipas fizeram alterações e isso sentiu-se na dinâmica do jogo. A partida tornou-se, no arranque da segunda parte, mais lenta e com menos oportunidades de perigo.

O Lyon chegou ao empate aos 54 minutos. Cornet cruzou na área e Toko Ekambi só teve que empurrar para o golo.

A última metade da segunda parte ganhou uma nova intensidade e os golos não se fizeram esperar.

O capitão portista, Pepe, aos 79 minutos, colocou novamente a formação comandada por Sérgio Conceição na frente. Após um canto curto, Vitinha cruzou ao segundo poste e Pepe, com um cabeceamento nas alturas, fez o golo.

Mas a vantagem não durou muito tempo. No minuto seguinte, Slimani, que passou pelo Sporting, repôs a igualdade.

Mas o FC Porto, organizado, pegou bem no jogo e aproveitou da melhor forma o erro do adversário e seguiram-se mais dois golos – Toni Martinez e Taremi - que encerraram a contagem.

Os ‘dragões’ iniciam a época no próximo domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, frente ao Belenenses SAD, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.