O antigo jogador, Frank Lampard, não resistiu aos maus resultados do Everton e foi despedido em pouco menos de um ano ao comando do clube de Goodison Park, informa a imprensa desportiva britânica, nesta segunda-feira.

O antigo capitão do Chelsea - e mais tarde treinador -, foi nomeado para substituir Rafa Benitez em janeiro de 2022, mas os maus resultados deixam o clube na décima nona posição da tabela classificativa, com quinze pontos, o mesmo número de pontos do Southampton, que é último classificado, com menos golos marcados.