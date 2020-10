Foi a goleada em Famalicão (1-5), as vitórias no estádio da Luz frente ao Moreirense (2-0) e ao Farense (3-2), os três pontos conquistados em Vila do Conde (0-3) e, esta segunda-feira, o triunfo caseiro sob o Belenenses SAD (2-0). No total, cinco vitórias em cinco jogos. 15 pontos em 15 possíveis.

O SL Benfica segue invicto no campeonato e com a vitória de hoje no dérbi lisboeta frente aos azuis do Restelo, Jorge Jesus igualou a marca de invencibilidade de Sven-Göran Eriksson, da temporada 1982/83, quando as águias, então comandadas pelo treinador sueco, venceram os encontros das cinco primeiras jornadas.

Naquela que foi a primeira época de Eriksson ao serviço do Benfica, os encarnados não só venceram o campeonato e a Taça de Portugal como chegaram à final da Taça UEFA, tendo falhado a conquista do troféu depois de em dois jogos frente ao do Anderlecht terem somado uma derrota por 1-0 na Bélgica e não conseguido mais do que um empate a um golo na Luz.

A série vitoriosa não foi, no entanto, a única marca igualada por JJ ao técnico sueco. Com os dois golos apontados na quinta jornada, com as assinaturas Haris Seferovic e Darwin Núñez, o Benfica ultrapassou os 20 golos nos primeiros sete jogos da época. A última vez que as águias o tinham feito sem Jesus, (o português já o havia conseguido em 2009/10), foi em 1989/90, na segunda passagem de Sven-Göran Eriksson, uma temporada em que os encarnados chegaram a mais uma final europeia (Liga dos Campeões) e somaram mais um derrota (1-0 diante do AC Milan).