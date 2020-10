De acordo com a informação oficial avançada no website do FC Porto, o avançado espanhol assinou um contrato com os dragões válido para as próximas cinco temporadas, até 2025.

Toni Martínez, de 23 anos, militava no FC Famalicão desde o ano passado, tendo marcado 10 golos e feito seis assistências em 32 jornadas com a camisola dos minhotos.

O avançado espanhol, formado no Valência, passou pelo West Ham e o Oxford United, em Inglaterra, antes de regressar ao país natal para representar o Valladolid, o Rayo Majadahonda e o Lugo.

Este é o sexto reforço do FC Porto para esta época, depois das contratações de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Taremi e Evanilson.