Após um dia de folga, Portugal regressa ao trabalho, desta vez com as atenções viradas para o duelo em Liubliana, com um treino agendado para as 19:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Dispensados do jogo da última quinta-feira com a Suécia (5-2), em Guimarães, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo juntam-se ao estágio da equipa liderada pelo selecionador Roberto Martínez.

Em sentido inverso, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Palhinha e Nélson Semedo, todos titulares perante os suecos, e Toti Gomes, que atuou toda segunda parte, foram autorizados abandonar o estágio e são baixas certas na próxima terça-feira.

Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de março, mas explicou logo que iria dividir o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com os eslovenos.

Antes do treino, às 18:15, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.