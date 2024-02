Segundo a mesma fonte, os três detidos são ainda suspeitos de terem cometido “vários outros ilícitos criminais”, nomeadamente assaltos na zona da Foz do Porto, acrescentando que este processo “tem ligações” com a ‘Operação Pretoriano’, ao abrigo da qual o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, e outro arguido, permanecem em prisão preventiva, pelos incidentes ocorridos durante uma Assembleia-Geral do clube.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que desencadeou, na segunda-feira, “uma operação policial no âmbito do combate à prática dos crimes de roubo, furto qualificado e dano, nas áreas das cidades do Porto, de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos”.

“De referir que os suspeitos se encontram referenciados por esta Polícia, pela prática, no mês de novembro do ano passado, de dezenas de ilícitos, mormente contra o património assim como crimes contra as pessoas, sendo que numa das situações, a vítima foi agredida com grande violência”, explica a PSP.

A Operação ‘Zelador’ teve início em novembro de 2023, após as agressões ao vigilante do condomínio onde reside Villas-Boas, “e desenvolvida sob a direção do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto”, visando “a identificação e detenção dos autores dos ilícitos, apreensão de meios de prova, assim como a recuperação de artigos e viaturas furtadas”.

A operação contemplou o cumprimento de três mandados de detenção e a realização de três buscas domiciliárias, nas áreas do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Foram detidos três homens, com idades entre os 18 e os 22 anos.

A PSP aprendeu uma viatura automóvel, “que constava para apreender por ter sido subtraída no decurso de um roubo”, um motociclo, “que constava para apreender por ter sido furtado”, diversos telemóveis, peças de vestuário utilizadas na prática dos ilícitos, equipamentos e ferramentas utilizadas na prática dos ilícitos criminais, assim como outros artigos de proveniência ilícita.

Os detidos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.