"Vocês nunca estão contentes com nada, hein?". Foi assim que começou a conversa de corredor de Ricardo Quaresma com os jornalistas na zona mista, quando o extremo do Besiktas foi questionado sobre a exibição da seleção portuguesa no jogo desta segunda-feira frente ao Irão, que ditou o apuramento da seleção das quinas aos oitavos de final do Mundial de Futebol. Eleito homem do jogo no Portugal - Irão desta segunda-feira, Quaresma confessou-se feliz "por tudo. Por marcar, por jogar, por passarmos".

Para o número 20 da equipa das Quinas a seleção fez um bom jogo. "Fizemos o nosso trabalho, sabíamos que íamos sentir dificuldades, [com] a equipa do Irão com todos lá atrás... O que poderíamos fazer mais? Criámos oportunidades, [mas] não marcámos. Agora, é como vos disse: alcançámos o objetivo e é continuar a trabalhar", sentenciou.

Mas a verdade é que Quaresma foi o homem do jogo numa noite em que Cristiano Ronaldo, até aqui salvador da pátria, fez um encontro menos conseguido. O golo do extremo encheu o estádio. De trivela, como tão bem sabe, o antigo jogador do FC Porto conseguiu, já dentro da área, colocar a bola bem no canto superior esquerdo da baliza.

"Acho que já habituei as pessoas a chutar dessa maneira, tive a sorte de fazer um grande golo, mas é como eu já disse, estou mais feliz por alcançar o objetivo", reiterou.