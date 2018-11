A seleção portuguesa de futebol de sub-20 venceu hoje a sua congénere da Polónia por 2-0, em jogo de preparação para o Mundial da categoria, disputado no Estádio do Algarve.

Golos de Elves Baldé, aos 30 minutos, e Leandro Cardoso, aos 85, decidiram o encontro a favor dos lusos, perante os anfitriões do próximo campeonato do mundo da categoria.

A equipa de Hélio Sousa volta a jogar na sexta-feira, no Estádio Municipal Belavista, no Parchal, frente à Eslováquia, pelas 17:00, antes de encerrar o estágio de preparação frente ao mesmo adversário no domingo, em Portimão, à mesma hora.

A seleção das ‘quinas’ já garantiu o apuramento para o Mundial2019, que vai decorrer em seis cidades polacas, entre 23 de maio e 15 de junho do próximo ano.