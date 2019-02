O ‘team manager’ do Sporting, Beto, alertou hoje para a necessidade de se defender a imagem do futebol português por causa do escasso tempo útil de jogo que se tem verificado nas partidas da I Liga de futebol.

“Com o aproximar do final do campeonato, cada ponto vale ouro e o tempo efetivo de jogo diminui cada vez mais. Há que pôr a mão na consciência e tentar alterar este estado de coisas para que não se mantenham ou piorem mesmo”, afirmou Beto, em declarações à Sporting TV.

O antigo futebolista dos ‘leões’ levantou a questão do tempo útil de jogo a propósito do que se passou no Estádio dos Barreiros, no Funchal, onde o Sporting empatou a zero, na segunda-feira, em encontro da 23.ª ronda da I Liga.

“O nosso jogo com o Marítimo teve 56 minutos de tempo útil de jogo, ou seja, menos de dois terços, prejudicando o espetáculo. Nesta indústria, temos de trabalhar todos, dirigentes, treinadores, árbitros para melhorar a imagem do futebol português e isso passa também por aumentar o tempo útil dos jogos do nosso campeonato”, afirmou o ex-internacional ‘AA’ luso.

Beto considera que Sporting vive um “ano complicado e atípico”, uma espécie de “ano zero”, na sequência da turbulência vivida na época passada, mas lembrou que o clube já conquistou um título [Taça da Liga] e prometeu que a equipa “não irá baixar os braços”.

“Não estamos como desejaríamos, mas temos os melhores adeptos do mundo, que estão sempre connosco. A entrega de todos neste clube vai ser máxima porque esta instituição merece o respeito de toda a gente”, concluiu Beto.