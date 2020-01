“Dá-nos alguma confiança. Mas ter mais sete pontos não quer dizer nada. No ano passado também estávamos sete pontos atrás e fomos campeões”, afirmou o defesa direito de 18 anos do Benfica.

Questionado sobre as expectativas para o próximo desafio do campeonato, sexta-feira, na Luz, frente ao Belenenses SAD, Tomás Tavares disse que a equipa está “preparada” para conseguir os três pontos, prolongando o bom momento na Liga portuguesa (15 vitórias consecutivas), que lidera com 51 pontos em 18 jogos.

“Temos que trabalhar jogo a jogo e não relaxar”, assinalou Tavares. Questionado se espera ser titular na sexta-feira, uma vez que o habitual titular do lado direito da defesa benfiquista, André Almeida, está em risco de ver o quinto amarelo e falhar o clássico contra o FC Porto no Dragão, o jovem jogador delegou a decisão para o treinador Bruno Lage.

“Trabalho sempre para estar pronto quando a oportunidade chegar e dar uma boa resposta, mas é o treinador quem decide”, lançou.

Sobre a renovação de Jota, hoje anunciada pelos ‘encarnados’, Tomás Tavares afirmou que a ascensão ao plantel principal é a maior ambição dos jovens jogadores benfiquistas.

“Fazes o trajeto no clube com o objetivo de chegar à equipa principal. Quando tal acontece é porque há reconhecimento do treinador e do presidente”, sublinhou, destacando que “toda a gente está de olhos postos na formação do Benfica”, que é, no seu entender, “um grande clube para evoluir”.

Sobre a possibilidade de dar o salto para um grande europeu, Tomás Tavares, que assumiu a ambição de chegar à seleção principal portuguesa, jogou à defesa: “Eu estou bem no Benfica. Estou a cumprir um sonho este ano e quero dar muitas alegrias”, disse.

Quanto à saída de Bruno Fernandes do futebol português, o defesa benfiquista, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Escola Luís Madureira, em Alfragide, na Amadora, não se alongou em comentários. “O Bruno Fernandes escolheu sair e não tenho mais nada a dizer”, concluiu.