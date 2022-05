Num primeiro momento, a entidade alegou que a confusão se deveu aos "milhares de bilhetes falsos" que bloquearam os acessos às bancadas reservadas para os adeptos do Liverpool.

A UEFA promete a "avaliação das tomadas de decisão, as responsabilidades e os comportamentos de todas as partes envolvidas na final" e para credibilizar o inquérito chamou o deputado do Partido Socialista (PS) e ex-ministro da Educação - com a tutela da Juventude e do Desporto - dos primeiros governos liderados por António Costa.

No sábado, diante da impossibilidade de todos os adeptos com bilhetes entrarem a tempo, o início do jogo entre Liverpool e Real Madrid foi atrasado em 36 minutos, mas as cenas de caos nos arredores do estádio deram a volta ao mundo.

Tumulto, tentativas de invasão, adeptos — entre os quais crianças — tratados com brutalidade pelas forças de segurança ou a ser vítimas de roubos... "Foi tudo absolutamente horrível", contou ao canal Sky News o deputado britânico Ian Byrne, que esteve no local.

Alguns adeptos só chegaram às bancadas depois do início da partida, enquanto outros nem conseguiram entrar no estádio, segundo vários relatos nas redes sociais.

Perante as críticas, que arranham a imagem da França como futura anfitriã dos Jogos Olímpicos de Paris, o ministro do Interior do país, Gérald Darmanin, apontou entre as causas para esta situação uma "fraude massiva, industrial e organizada de bilhetes falsos" procedentes "do outro lado do Canal da Mancha (que separa o Reino Unido da França).