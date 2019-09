Apontado com um dos principais favoritos, logo atrás de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, que, entretanto, desistiu nos oitavos de final, Medvedev nunca havia disputado os quartos de final de um torneio do 'Grand Slam', mas, em Nova Iorque, bateu o suíço Stan Wawrinka e tornou-se no primeiro semifinalista do 'major' norte-americano.

O número cinco mundial, que chegou a Flushing Meadows após três finais disputadas em outras tantas semanas consecutivas, conquistando o título do Masters 1000 de Cincinnati, precisou de quatro partidas, com parciais de 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 e 6-1, para superar o campeão de 2016 e tornar-se no primeiro russo a chegar às 'meias' do US Open desde Mikhail Youzhny, em 2010.

Ao tornar-se igualmente, aos 23 anos, no mais jovem semifinalista do último 'major' da temporada desde Novak Djokovic, em 2010, Daniil Medvedev assegurou um lugar nas ATP Finals, enquanto aguarda pelo desfecho do desafio entre o suíço Roger Federer e o búlgaro Grigor Dimitrov para conhecer o próximo adversário.

Na prova feminina, a número cinco mundial, Elina Svitolina, tornou-se hoje na primeira ucraniana a garantir a presença nas meias-finais em Flushing Meadows, ao eliminar a britânica Johanna Konta em dois equilibrados 'sets', com parciais de 6-4 e 6-4.