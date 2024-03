Em Guimarães, um golo de Jota, aos 38 minutos, bastou para os vimaranenses, que desperdiçaram um penálti, consolidarem o regresso aos bons momentos no campeonato, beneficiando do empate dos bracarenses na visita ao Rio Ave (0-0) para ficar a apenas três pontos do quarto lugar, agora que passaram a somar 47.

Já o Famalicão, que tem um jogo em atraso, não vence pela terceira jornada consecutiva e caiu para 10.º, com 27 pontos.