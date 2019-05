"Essas transferências estão previstas no Orçamento do Estado e vão obviamente acontecer", disse Mário Centeno aos jornalistas à saída da conferência "Portugal: Daqui para onde?", que decorre hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O governante explicou que "o imposto é recebido" e que "há ajustamentos ao valor do imposto que ocorrem de um ano para o outro", e que, de acordo com a lei do Orçamento do Estado, as Finanças "vão obviamente fazer essas transferências".

Na quinta-feira foi noticiado que o valor do Adicional ao IMI transferido em 2018 para o FEFSS “representa apenas 37% do valor total” de receita gerada por este imposto, de acordo com o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Segundo o relatório do CFP sobre a "Evolução da Segurança Social e da CGA em 2018", no ano passado foram transferidos 50 milhões de euros da receita do Adicional ao IMI para o FEFSS, valor que "representa apenas 37% do valor cobrado" nesse ano, que acendeu a 135,3 milhões de euros.