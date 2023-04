Para fazer esta comparação recorreu-se apenas às grandes superfícies comerciais que têm lojas online e que, por esse motivo, permitem comprar o preço dos seus produtos. Não se fugiu a marcas nem promoções, já que a lógica foi mesmo escolher os produtos mais baratos disponíveis, em quantidades equivalentes — nos casos em que não foi possível, aplicou-se cálculos para aproximar os custos. Não estão aqui previstas taxas de entrega, pois há sempre a possibilidade de uma deslocação "in loco" ao supermercado que mais lhe convém.

Auchan — 17,34 euros

Salsicha Fresca de Porco (1kg) — 4,99 (em promoção, com desconto imediato de 17%, até 18/04/2023)

Couve de Lombarda (1kg) — 1,69 euros

Tomate Auchan Inteiro Pelado (380g) — 0,89 euros (embalagem)

Cenoura (1kg) — 1,35 euros

Cebola Auchan Picada (400g) — 0,79 euros (embalagem)

Vinho Branco Vinhouro (25cl) — 0,55 euros

Cravinho Auchan em Grão (35g) — 1,51 euros (embalagem)

Louro Auchan em Folha (7g) — 0,59 euros

Caldo de Legumes Auchan (120g - 12 Cubos) — 0,99 euros

Azeite Polegar (750ml) — 3,99 euros

Continente — 18,14 euros

Salsichas de Porco Frescas Continente Fácil & Bom (1kg) — 5,98

Couve de Lombarda (1kg) — 1,19 euros

Tomate Pelado Continente (390gr) — 0,89 euros (embalagem)

Cenoura (1kg) — 1,39 euros

Cebola Picada Continente (600g) — 1,19 euros (embalagem)

Vinho Branco Continente (25cl) — 0,55 euros

Cravinho Grão Continente (30g) — 1,29 euros (embalagem)

Louro Folha Continente (7gr) — 0,48 euros (embalagem)*

Caldo de Legumes Continente (120g - 12 Cubos) — 0,99 euros

Azeite Continente (750 ml) — 4,19 euros

*Embalagem é vendida com 10g, a 0,69 euros

Pingo Doce — 17,31 euros

Salsicha Fresca de Porco (1kg) — 5,49 (em promoção, com desconto imediato de 8%, até 16/04/2023)

Couve de Lombarda (1kg) — 1,69 euros

Tomate Pelado Inteiro Pingo Doce (390g) — 0,89 euros (embalagem)

Cenoura (1kg) — 1,29 euros

Cebola em Cubos Congelada Pingo Doce (400g) — 0,79 (Embalagem)

Vinho Branco Pingo Doce (25cl) — 0,55 euros

Cravinho Pingo Doce (25g) — 1,14 euros

Louro em Folha Pingo Doce (7g) — 0,49 euros

Caldo de Legumes Pingo Doce (120g - 12 Cubos) — 0,99 euros

Azeite Beirão (750ml) — 3,99 euros

El Corté Inglés — 22,16 euros

Salsichas Frescas Extra de Porco Izidoro o Talhante (1kg) — 8,58 euros

Couve de Lombarda (1kg) — 1,69 euros

El Corte Inglés Tomate Inteiro Pelado (390g) — 0,55 euros (embalagem)

Cenouras (1kg) — 1,39 euros (embalagem)

Cebola Cortada aos Cubinhos (300g) — 0,59 euros (embalagem)

Vinho Branco Casal da Eira (25ml) — 0,69 euros

Cravinho em Grão Margão (22g) — 1,79 euros (embalagem)

Herbex Louro (7g) — 0,14 euros (embalagem)*

Caldo de Legumes Líquido El Corté Inglés (1L) — 1,15 euros

El Corte Inglés Azeite Virgem Extra garrafa (1L) — 5,59 euros

*embalagem é vendida com 40g, a 0,79 euros

Receita: Coloque uma panela ao lume com água e sal. Retire as folhas da couve, corte um pouco do talo para o deixar mais fino e lave muito bem. Quando a água começar a ferver mergulhe as folhas de couve e cozinhe durante cerca de 10 minutos, até a couve ficar mais macia. Retire as folhas para uma travessa e deixe arrefecer um pouco. Estenda uma folha grande. Coloque por cima uma de igual tamanho ou mais pequena – no caso de ter folhas pequenas coloque 3 ou 4 para ter uma base suficientemente grande para fazer o embrulho. Coloque duas salsichas sobre o início da folha de couve, enrole dando uma volta, encaixe os lados para dentro (tal como se faz nos crepes) e enrole até ao fim. Mantenha a junção para baixo. Coloque um tacho ao lume com o azeite e refogue a cebola, cerca de 3 minutos. Junte o alho, a cenoura e a folha de louro e refogue durante mais 2 minutos. Refresque com o vinho branco deixe fervilhar durante 1 minuto. Envolva o tomate, tempere com sal, pimenta e noz-moscada a gosto e deixe fervilhar durante 5 minutos, para apurar. Coloque os embrulhos sobre o molho de tomate, com a junção virada para baixo e regue com água a ferver, quase até cobrir. Acerte o sal se necessário. Tape e cozinhe durante 45 minutos em lume médio.

De recordar que nesta rubrica se resumem as notícias da inflação e do preço dos alimentos.

Depois da isenção de IVA no cabaz de alimentos ter sido aprovada em Assembleia da República na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esse decreto esta terça-feira.

Entretanto, o ministro das Finanças Fernando Medina anunciou nesse mesmo dia que o IVA Zero deverá entrar em vigor a 18 de abril. Medina explicou perante uma audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças que a lista foi construída pelo cruzamento da proposta do Ministério da Saúde, com os produtos mais vendidos nos supermercados, e também aqueles em que era "possível assegurar uma maior estabilização dos preços ao longo dos seis meses que vigorará a medida".

Na mesma audição, o ministro — fruto da situação internacional e das medidas implementadas pelo Governo — disse esperar uma diminuição significativa de inflação já a partir de abril, acreditando mesmo numa diminuição de preços em alguns bens. De resto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) confirma que o preço internacional dos alimentos desceu em março pelo décimo segundo mês consecutivo — falta refletir-se por cá.

Se quiser saber quanto pagou a mais de impostos em 2022, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apresentou um número esta segunda-feira: cada um de nós pagou mais 882,5 euros que em 2021, sobretudo por via do IRC, IRS e IVA.