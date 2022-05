A instituição considerou, na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o “desempenho da atividade está em linha com as expetativas, apresentando pelo quinto trimestre resultados positivos”.

No primeiro trimestre deste ano, a margem financeira totalizou 133,5 milhões de euros (-8,4% vs primeiro trimestre de 2021), “refletindo a estabilidade nas linhas do negócio bancário (empresas e particulares), e o efeito das emissões de dívida sénior em 2021 e das taxas de juro negativas nas aplicações do mercado monetário”.