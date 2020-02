Catarina Martins justificou que a abstenção do partido que viabilizou o Orçamento do Estado para 2020 se deve a medidas como as aprovadas para o SNS que agora “têm de ser concretizadas” e merecem a atenção.

“É agora necessário estar muito atenta para que estas medidas sejam realmente executadas, porque se a nossa abstenção viabilizou o orçamento foi pelas medidas que negociámos entretanto”, declarou à margem de uma visita à Feira do Fumeiro de Vinhais, que termina hoje em Trás-os-Montes.

Catarina Martins defendeu que o SNS “é uma preocupação gigantesca neste país e que precisa mesmo de ser salvo e é preciso garantir que o investimento, que o orçamento, que as novas regras que foram aprovadas são realmente executadas e para isso é preciso um país que se mobilize na defesa deste serviço público fundamental”.

A líder do Bloco lembrou que conseguiu “aprovar várias coisas, o maior orçamento de sempre, acabar com as cativações na Saúde, impor investimento em equipamentos para que tenha mais capacidade e aprovar matérias fundamentais como o programa de saúde mental, a exclusividade dos cargos de dirigentes médicos, o fim das taxas moderadas”.

O BE não conseguiu fazer aprovar a descida do IVA da energia, mas a coordenadora afirmou que não vai desistir e voltará a insistir no próximo Orçamento do Estado.